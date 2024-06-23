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الأبيض من أستراليا: اتفاق على آلية ممنهجة لتنفيذ مشاريع التعاون وضمان فاعليتها
أخبار لبنان
2024-06-23 | 09:50
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الأبيض من أستراليا: اتفاق على آلية ممنهجة لتنفيذ مشاريع التعاون وضمان فاعليتها
عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، خلال زيارته أستراليا، جملة اجتماعات مع مسؤولين رسميين أستراليين وسلسلة لقاءات مع أفراد الجالية اللبنانية.
وأثمرت الزيارة عن مشاريع اتفاقات لدعم النظام الصحيّ والعاملين الصحيين والمؤسسات الإستشفائية والمراكز الصحية الحكومية والمختبر المركزيّ.
واتُفق على اعتماد آلية ممنهجة ومنظمة وعلمية، لكي تأتي أي مساعدة مقدمة للبنان من أبناء الجالية أو أي تعاون مع الجهات الرسمية الأسترالية من ضمن أطر شفافة تضمن تحقيق النتائج المطلوبة.
واتُفق على التعاون الثنائيّ في مجالي العناية بالخدج وطب الأطفال خصوصًا في المستشفيات الحكومية.
وبحثوا في التعاون في موضوع سرطان الأطفال ومساعدة وزارة الصحة العامة على إنشاء برنامج وطنيّ للصحة العامة وسيما في مجال الترصد ومواجهة الأمراض الإنتقالية، إضافة إلى تنظيم موضوع المختبر المركزيّ الجاري الإعداد له خصوصًا في موضوع الترصد الجينومي، الذي تسعى الوزارة لجعله جزءًا من المختبر والذي حققت أستراليا تطورًا كبيرًا فيه.
كما بحثوا في التعاون في آلية تقديم الخدمات الطبية عن بعد، والمتقدمة فيه أستراليا نظرًا لبعد المسافات بين مدنها، فيما يحتاج لبنان إلى تطويره لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية في مناطق الأطراف.
وزار وزير الصحة العامة واحد من أكبر مصانع الدواء في أستراليا والذي أسسته عائلة شامي اللبنانية الأصل من منطقة الضنية في الشمال.
كما اطلع على خبرة الدولة الأسترالية في موضوع المتممات الغذائية في ظل جهود وزارة الصحة العامة لتنظيم موضوع إعادة إدخال المتمممات الغذائية إلى لبنان، حيث سيتم توقيع إتفاق في هذا المجال مع وزارة الصحة الأسترالية بالتنسيق مع ALMA يخول لبنان الإستفادة من تشريعات وقوانين حديثة.
وكان لوزير الصحة العامة لقاء مع جمعية ALMA التي شكرها على دعمها وشراكتها المتواصلين حيث ستتابع الجمعية الطبية اللبنانية الأسترالية تنفيذ الإتفاقات الثنائية ما بين لبنان وأستراليا، منوهًا في هذا المجال بجهود مؤسسها ورئيسها العالمي الدكتور وليد الأحمر كما رئيسها في سيدني الدكتور بول قزي، فضلا عما بذله في مجال تفعيل التعاون الدوائي رئيس شركة VITEX للدواء في أستراليا الدكتور أنيس شامي الذي سخر الكثير من علاقاته لتسهيل التعاون الثنائي بين لبنان وأستراليا.
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