بارولين في لبنان وسلسلة لقاءات مع سياسيين ومسؤولين روحيين

زار أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين لبنان وبحث في ملف انتخاب رئيس للجمهورية.



وتحمل هذه الزيارة طابعًا خاصًا وهو ترؤس القداس السنويّ لمنظمة فرسان مالطا.



ولن تخلو على مدى خمسة ايام من لقاءات مع سياسيين ومسؤولين روحيين من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي فضلًا عن رؤساء الكنائس المسيحية.