سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة لبايدن: لا تخطئوا ونحن لن نسمح لحزب الله بأن يمارس القتل على الشعب الإسرائيليّ

وجهت سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة رسالة إلى إدارة الرئيس الاميركيّ جو بايدن فيها انه ومنذ السابع من تشرين اطلق آلاف الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار من لبنان.



وقالت الرسالة لإدارة بايدن: "لا تخطئوا ونحن لن نسمح لحزب الله بأن يمارس القتل على الشعب الإسرائيليّ."