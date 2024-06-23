الاتحاد الدولي للنقل الجوي: لا نتدخل بالوضع السياسي أو الأمني في لبنان

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن تقريرا منشورا في صحيفة التلغراف البريطانية تضمن اقتباساً منسوباً إلى مصدر لم يتم ذكر اسمه في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).



ولفت الاتحاد في بيان، الى أن هذا الاقتباس عارٍ من الصحة، "إذ لم ولن يعلّق الاتحاد الدولي للنقل الجوي على الوضع في مطار بيروت.



كما أكد أنه لا يتدخل بالوضع السياسي أو الأمني في لبنان ولا يعلّق عليه.



وقال: "لقد تواصلنا مع صحيفة التلغراف لتصحيح هذا الخطأ، واستجابت الصحيفة وجرى تحديث التقرير الذي حمل عنوان ("حزب الله" يخزّن صواريخ ومتفجّرات في مطار بيروت)، وتم حذف اسم الاتحاد الدولي للنقل الجوي من التقرير".