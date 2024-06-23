اعتصام واعتراض لعدد من طلاب الامتحانات الرسمية أمام وزارة التربية

اعتصم عدد من طلاب الامتحانات الرسمية أمام وزارة التربية، للإعتراض على اجراء هذا الامتحانات الاسبوع المقبل في وقت يشهد جنوب لبنان حربًا قد تعيق الطلاب عن التركيز والنجاح في اجراء المسابقات.