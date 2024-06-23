مكاري: الأخبار المنتشرة لا تمتّ إلى الصدقية بصلة غايتها توتير الأجواء

لفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إلى الأخبار المنتشرة لا تمتّ إلى الصدقية بصلة، غايتها توتير الأجواء.



وقال، في بيان: "طالعتنا صحيفة التلغراف البريطانية بنموذج منها في مقال تحت عنوان: "حزب الله يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار لبنان الرئيسيّ، وفقًا لمبلغين"."



ودعا الوسائل الإعلامية كافة إلى عدم الاكتفاء بالتنديد بالمقال، بل فضح الأهداف من وراء نشره في هذا الظرف تحديدًا.



كما دعاها إلى الحضور إلى مطار بيروت في العاشرة والنصف قبل ظهر غد للتحقّق بأمّ العين من زيف المزاعم الواردة في جريدة التلغراف التي نربأ بها الانزلاق إلى هذه السقطة المهنية التي نرى فيها استثمارًا غير مقبول في الوضع المأزوم.