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وزير الخارجية اليوناني: تهديدات حزب الله ضد قبرص غير مقبولة

أخبار لبنان
2024-06-24 | 02:51
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وزير الخارجية اليوناني: تهديدات حزب الله ضد قبرص غير مقبولة
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وزير الخارجية اليوناني: تهديدات حزب الله ضد قبرص غير مقبولة

اعتبر وزير الخارجية اليوناني جورج غيرابيتريتيس أن تهديدات حزب الله ضد قبرص غير مقبولة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيقف إلى جانب الدول الأعضاء ضد كل هذه التهديدات.
 
ورأى، لدى وصوله إلى بروكسل لحضور الاجتماع الشهري لوزراء خارجية التكتل، أنه "من غير المقبول على الإطلاق توجيه تهديدات ضد دولة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي".
 
وأكد غيرابيتريتيس أننا  "نقف إلى جانب قبرص وسنكون جميعا معا في مواجهة كل أنواع التهديدات العالمية القادمة من المنظمات الإرهابية". 

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