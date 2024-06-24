ناصر للـLBCI: القرار بيد حزب الله من الناحية الميدانية والعسكرية... وبري ضد عزل أي طرف سياسي

رأى أمين سر الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني ظافر ناصر أن محاولة الإيحاء أن مطار بيروت مخزن وممر لأسلحة حزب الله تثير علامات إتسفهام عن مدى جعل المطار هدفًا للعدو الإسرائيلي.



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد"، سأل ناصر: "هل حزب الله فعلًا بحاجة للمطار في وقت يتمتع بكل هذه القوة ولديه خط إمداد من إيران مفتوحة له؟" قائلًا: "هناك حد من المنطق، أعتقد أن هذه المعلومات بحاجة للتدقيق والأهم أن هذا الضخ عبر هذا النوع من المقالات يصب بجعل هذا المطار هدفًا رئيسيًا."



وأشار إلى أنه "إذا الأمور ذهبت نحو الحرب الواسعة التي يجري الحديث عنها، فسيكون كل شيء في لبنان تحت الخطر."



وأكد أن "القرار بيد حزب الله من الناحية الميدانية والعسكرية، وبالتالي الدولة اللبنانية تحاول بظل هذا الواقع لعب دورًا إيجابيًا وإيصال رسالة ما للمجتمع الدولي والدول المؤثرة."



ولفت إلى أن "الأولوية الأولى لأميركا حماية مصالح إسرائيل في المنطقة، وفي حال حزب الله وإسرائيل لم يقبلا بحل النزاع على الحدود، فنحن ذاهبون إلى حرب شاملة."



وفي الحديث عن الموضوع الرئاسي، حمّل ناصر "الطرفين مسؤولية تعطيل جلسة إنتخاب رئيس."



واعتبر أن "المنطق الذي طرحه بري يشكل مخرجًا أساسيًا للأزمة الرئاسية."



وشدد على أن "لا أحد يقول إن الحوار بند في الدستور اللبناني، لكن هذه الخطوة لكن الموضوع يستحق القبول به لفترة 7 أيام."



وأشار إلى أن "بري ضد عزل أي طرف سياسي."