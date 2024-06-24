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وفد من منظمة فرسان مالطا زار مقر الرابطة المارونية
أخبار لبنان
2024-06-24 | 04:28
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وفد من منظمة فرسان مالطا زار مقر الرابطة المارونية
بدعوة من لجنة الصحة والبيئة في الرابطة المارونية، زار وفد من منظمة فرسان مالطا برئاسة مروان صحناوي مقر الرابطة والتقى رئيسها السفير خليل كرم وأعضاء من المجلس التنفيذي ورئيس وأعضاء لجنة الصحة.
بعد ترحيب لكرم استرجع فيه تاريخ المنظمة من الفاتيكان الى لبنان، قدم الوفد تقريرًا مفصلًا عن أعماله على مساحة الوطن وخصوصًا في قرى الجنوب التي تتعرض لاعتداءات يومية.
وأشار كرم الى المشروع الزراعي الذي أطلق في 17 نيسان 2024 بحضور البطريرك الماروني والذي يساعد اللبنانيين على التجذر بأرضهم.
وتحدث صحناوي عن مجمل أعمال المنظمة التي تطورت كثيرًا خلال السنوات الخمسين الماضية بسبب الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان منذ الاستقلال الى اليوم.
أما مقرر اللجنة في الرابطة المهندس نسيب نصر ورئيسها الدكتور عبده جرجس، فأشادا بالعمل الجبار الذي تضطلع به المنظمة على صعيد المستوصفات والمستشفيات في كل المناطق اللبنانية.
وقرر المجتمعون التنسيق الدائم في مختلف المجالات.
أخبار لبنان
منظمة
فرسان
مالطا
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