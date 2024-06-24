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لقاء بين وزيري العدل والإقتصاد... وبحث في قضايا مشتركة
أخبار لبنان
2024-06-24 | 07:06
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لقاء بين وزيري العدل والإقتصاد... وبحث في قضايا مشتركة
بحث وزيرا العدل والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري وأمين سلام في جملة قضايا مشتركة بين الوزارتين خلال لقاء جمعهما في مكتب وزير العدل.
وبعد الاجتماع، قال خوري: "لقد عقدنا لقاءً مع وزير الاقتصاد بناءً على اتفاق سابق بحثنا خلاله في مسائل مشتركة في ما بيننا، ومنها المتعلق بعدد من اللجان المشتركة، وعلى هذا الأساس تم البحث في كيفية مقاربة المواضيع المتصلة بهذه اللجان، بحيث هناك أكثر من لجنة ستجري معالجة الشؤون المتعلقة بها ضمن مواقيتها المحددة، ومن خلال لقاءات ستتكرر بيني وبين الوزير سلام."
وأشار الى أنه "تم التطرق أيضًا مع الوزير سلام الى عدد من القضايا منها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة".
أخبار لبنان
وزيري
العدل
والإقتصاد...
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