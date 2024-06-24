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سلسلة لقاءات لميقاتي... هذا ما تم بحثه

أخبار لبنان
2024-06-24 | 07:32
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سلسلة لقاءات لميقاتي... هذا ما تم بحثه
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سلسلة لقاءات لميقاتي... هذا ما تم بحثه

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب صباح اليوم في السرايا.

وتم خلال الاجتماع البحث في التحديات التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة وأهمها وأخطرها الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب والتي تترافق مع تهديدات بالحرب تطلقها اسرائيل ضد لبنان، كما جرى الحديث عن الاتصالات الديبلوماسية اللبنانية. كذلك، تم البحث في فحوى ونتائج الاتصالات التي قاما بها مع رئيس جمهورية قبرص ووزير الخارجية الاسبوع الماضي بهدف تأكيد عمق علاقات الصداقة بين البلدين التي ترسخت عبر السنوات، والتأييد والاحترام المتبادل على المستويات كافة.

ووقال بو حبيب: "كان من أوجه التعبير عن هذه الصداقة الدعم السياسي والديبلوماسي الذي ما زالت تقدمه قبرص للبنان في المحافل الاوروبية والدولية، كما تجلى ذلك من خلال زيارتي الرئيس القبرصي للبنان هذا العام وتبنيه الدفاع أمام المفوضية الاوروبية عن موقف لبنان من قضية النازحين السوريين."

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد عول في اتصاله مع الرئيس القبرصي على حكمته في تفهم الخصوصية اللبنانية وفي إدراك دقة التحديات التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة خاصة لما تتركه حرب غزة من تداعيات خطيرة على دول المنطقة والجوار، وعلى جنوب لبنان بشكل خاص.

كما أثنى رئيس الحكومة على البيان الرئاسي القبرصي الذي صدر الاسبوع الماضي والذي شكل خطوة اضافية مقدرة من قبل لبنان لما حمله من حرص على افضل العلاقات مع لبنان، مناشدًا الأطراف اللبنانية كافة أخذ مصلحة لبنان وعلاقاته الخارجية بعين الاعتبار.

وإجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال بعد الاجتماع: "وضعت الرئيس ميقاتي في تفاصيل الموضوع الذي اثير في صحيفة التلغراف البريطانية بشأن مطار رفيق الحريري الدولي وتناولها سمعة المطار وما كتب في هذه الصحيفة. كما ناقشنا موضوع الإجراءات القانونية التي من المؤكد أن الدولة اللبنانية ستتخذها بحقها لان هذا الموضوع يعتبر ضمن اطار الحرب النفسية على لبنان وتشويه سمعته وسمعة المطار الذي يعتبر المرفق الجوي الوحيد في لبنان."

وأضاف: "كذلك، ناقشنا مع دولة الرئيس موضوع دعوتنا للسفراء جميعًا لزيارة ميدانية الى كل أقسام المطار."

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصحة الدكتور فراس الابيض الذي قال بعد اللقاء: "اطلعت الرئيس على نتائج زيارتي الى استراليا واللقاءات التي عقدتها حيث شاركت في مؤتمر مخصص للأمن الصحي العالمي وهو لم يعقد منذ أربع سنوات بسبب جائحة كورونا وقد شارك فيه ممثلون عن معظم دول العالم. الجميع يعلم ان النظام الصحي يحاول القيام بجهود لضبط موضوع الوبائيات وهذا الأمر يتعدى لبنان، خصوصًا وان الجميع يذكر ما حصل عند انتشار جائحة كورونا بحيث تنتقل هذه الوبائيات من بلد إلى آخر ومن الصعب ضبطها، فالرسالة التي يحاول ان يوجهها لبنان هي أن النظام الصحي يبذل جهودًا لضبط هذه الوبائيات، لكن لدينا أعباء كبيرة بسبب النزوح السوري الذي تعدى المليون ونصف مليون شخص، وهذه المسؤولية لا يمكن للبنان أن يتحملها منفردًا، وبحسب شرائع الامم المتحدة، هناك مسؤولية مشتركة يجب ان تتحملها كل الدول، لذلك يجب أن يكون هناك دعم للنظام الصحي في لبنان لكي يستطيع الاستمرار في القيام بواجباته."

وأشار إلى أن "الزيارة كانت أيضًا فرصة للقاء الجالية لبنانية في أستراليا حيث توجد جالية لبنانية كبيرة ولديها أنجازات كبيرة وهي تتبوأ على المراكز وقد قمت بأكثر من أربع عشرة زيارة لعدد من مؤسسات وجمعيات الجالية اللبنانية وهم من مختلف المناطق اللبنانية وخاصة من الشمال، وقد قمنا بزيارة لمدينتي ملبورن وسيدني، كما قمنا بزيارة لأهم الجامعات والمستشفيات في سيدني وملبورن."

وأعلن أن "هناك ثمانية مشاريع اساسية اتفقنا عليها وهي تهدف اما الى دعم النظام الصحي اللبناني او التركيز على موضوع المستشفيات الحكومية ودعم أقسام معينة لها علاقة بالقلب او الأقسام الجديدة التي نفتتحها في المستشفيات الحكومية او التي يتم توسيعها."

وختم قائلًا: "هناك مصانع دواء كبرى في أستراليا يمتلكها أشخاص من أصل لبناني وكان هناك دور لآل الشامي، حيث قمنا بزيارة المصنع للتعرف على الصناعة الدوائية وبحثنا كيفية الاستفادة من هذه الأجراءات والتعاميم التي يجرونها وإمكانية التعاون مع لبنان."

واشاد الابيض بـ"الدور الاغترابي الذي يشكل احدى الرئتين للبنان، وفي الظروف القاسية الذي نمر بها فان الدور الاغترابي مهم جدًا عبر تسخيره كل شبكة العلاقات التي يملكها لمساعدتنا في تأمين كل هذه المشاريع التي لها استفادة لاهلنا ولمجتمعنا ولمرضانا."

كذلك، اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم.

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب الان عون وعرض معه مجمل الاوضاع لا سيما شؤون مطلبية وحياتية تخص منطقة بعبدا، كما استقبل رئيس التفتيش المركزي جورج عطية.

واستقبل أيضًا النائب السابق السيدة بهية الحريري ونجليها نادر واحمد الذين شكروه على مواساة العائلة بوفاة فقيدها المرحوم مصطفى احمد الحريري.

أخبار لبنان

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