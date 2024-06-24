"لقاء سيدة الجبل": لاجتماع طارىء لمجلسي الوزراء والنواب وطمأنة اللبنانيين عن أمن المطار

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية حضوريا والكترونيا.



ورأى المجتمعون انه "بعد نشر صحيفة "التلغراف" البريطانية خبرًا عن وجود مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في مطار بيروت ساد الخوف لدى المواطنين، وبالأخص أننا على أبواب صيف ينتظره اللبنانيون في بلاد الانتشار. وقد ربط الجميع هذه المعلومات بجريمة انفجار مرفأ بيروت بسبب تخزين نترات الامونيوم، متخوفين على أمن المطار وعلى حياة المدنيين في حرمه ومحيطه."



واشاروا الى انه "يأتي ايضًا في لحظة يشن حزب الله حربًا في الجنوب ويدعي استعداده ضرب الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط دائمًا لخدمة ايران ضاربًا عرض الحائط المصالح اللبنانية."



وطالبوا "بعقد اجتماع طارىء لمجلس الوزراء لأخذ التدابير اللازمة لطمأنة اللبنانيين خارج تطمينات معالي وزير الأشغال العامة التي لا قيمة لها خاصة تجاه دوائر القرار والملاحة الجوية الدولية واتخاذ قرار حاسم ونهائي لفتح مطار رينه معوض الدولي الذي منع حزب الله تشغيله، وبعقد اجتماع طارىء وعلني لمجلس النواب لمناقشة عملية تعريض لبنان لمغامرات قد ندفع ثمنها غاليًا، وذلك امام الرأي العام اللبناني." كما طالبوا "نواب الأمة، خصوصًا من يدعون المعارضة، القيام بواجباتهم وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات واستخدام منصات التواصل الاجتماعي لتسجيل مواقف مثلهم مثل سائر الناس العاديين."



وذكّر "اللقاء" اللبنانيين بأن "الكلام الفوقي والاستعلائي الذي يطلقه مسؤولون كبار في حزب الله ليس سوى تعبير عن شعورهم الحاد بالمأزق بعدما أقدموا على فعل فعلتهم في بلادنا من أجل قيادتهم الإيرانية."



واعتبر بيان اللقاء انه "بسبب هؤلاء ومن يجاريهم ويتحالف معهم، كنا بمأساة غزة وصرنا بمأساة لبنان أيضًا."