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مولوي من دار الفتوى: نعمل على أمن وأمان كل مرافئنا وموانئنا الحدودية البرية والبحرية والجوية
أخبار لبنان
2024-06-24 | 07:28
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مولوي من دار الفتوى: نعمل على أمن وأمان كل مرافئنا وموانئنا الحدودية البرية والبحرية والجوية
مولوي: وزارة الداخلية تقوم بالإجراءات الأمنية كافة لحفظ أمن المجتمعات العربية
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي أن ما تقوم به وزارة الداخلية على صعيد الوضع الأمني من شأنه تأمين الارتياح لمعظم اللبنانيين.
كلام مولوي جاء بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.
وقال وزير الداخلية: "تكلمنا مع سماحته في كل الأمور التي تخص لبنان وتخص وزارة الداخلية وتخص الأمن، وتخص الأمن في بيروت، ووضعناه في أجواء كل الخطط التي تقوم بها وزارة الداخلية، والأعمال التي تقوم بها الوزارة، وكان هناك استعراض أفقي لكل الأمور السياسية الطارئة الملمّة بالبلد، وطبعاً كان تأكيد على ضرورة إسراع النواب في انتخاب رئيس جمهورية، كما كان تأكيد أيضاً على ضرورة الاهتمام أكثر فأكثر بالوضع الأمني في البلد، خصوصاً أنّ ما تقوم به وزارة الداخلية على صعيد الوضع الأمني من شأنه تأمين الارتياح لمعظم اللبنانيين، لأنَّ معظمهم يريدون الأمن والأمان للبنان وحفظ النظام".
وأضاف: "أما بالنسبة إلى الموضوع الذي حكي عنه بالأمس في ما يخص مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي، فأنتم تعلمون أن المديرية العامة للطيران المدني هي تابعة لوزارة الأشغال، ووزير الأشغال عقد مؤتمرا صحفيا بالأمس، واليوم هناك جولة في المطار، ونحن نطلب ونتمنى ونعمل حتى نحفظ كل مرافئنا وموانئنا الحدودية البرية والبحرية والجوية على أن تليق بلبنان، وأن يكون فيها الأمن والأمان، وأن تكون سليمة وآمنة من الافتراءات، ومن أي أخبار غير صحيحة، أو تفتقد إلى الدقة، ويكون من شأنها إلحاق السوء والأذى بالمطار، وبالوضع العام بلبنان".
وسئل: تكلمتم عن الارتياح لدى المواطنين بالنسبة للأمن، ولكن بالمقابل دولة الكويت طلبت من رعاياها مغادرة لبنان، فأجاب: "دولة الكويت أو غيرها من الدول بعد مراجعتهم بخصوص هكذا بيانات، كان جوابهم أنه إجراء روتيني يتخذونه بين الوقت والآخر، تبعاً للظروف".
وسئل: ما هي الكلمة التي توجهها للعرب في هذه الظروف؟، فأجاب: "نقول للبنانيين: إنَّ العرب معكم ويحبونكم، والعرب يحبون لبنان، ونقول للدول العربية: إنَّ لبنان يحفظ الود، ويحفظ الجميل للدول العربية، وأن وزارة الداخلية تقوم بالإجراءات الأمنية كافة لحفظ أمن المجتمعات العربية وأمانها، إن عبر العمل بشكل دائم على مكافحة تهريب المخدرات، ومكافحة الجرائم التي من شأنها الإضرار بأمن الدول والمجتمعات العربية".
وحول ما اذا كان يخشى من اعتداء إسرائيلي على لبنان، قال وزير الداخلية: "نحن دائماً نخشى من عدوان من قبل أعداء لبنان، ولكن نتكل على حكمة المسؤولين اللبنانيين في تلافي هذا الموضوع بالطرق الشرعية، وبالطرق الدبلوماسية، ونؤكد أن لبنان بلد يهتم بالشرعية الدولية والعربية التي تتجسد بشرعية لبنان وشرعية اللبنانيين، إنما الخشية من الأعداء مشروعة".
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مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي
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