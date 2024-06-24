بيان للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني حول متابعة الإمتحانات الرسمية...

أصدرت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بيانًا حول متابعة الإمتحانات الرسمية للمرشحين لشهادات التعليم المهني والتقني نفت من خلاله الأخبار التي نشرها عدد من المواقع الإخبارية ومن مواقع التواصل الإجتماعي والتي تحدثت عن فوضى في مراكز في الجنوب على أثر سماع دوي خرق لجدار الصوت.



وأوضحت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ما يأتي:

- اولًا: ان هذا الخبر هو غير صحيح جملة وتفصيلًا.

- ثانيًا: ان وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت هذا الخبر هي من خلقت حالة ارباك لدى أهالي هؤلاء الطلاب الذين ضحوا بالغالي والرخيص لايصال أولادهم الى تلك المرحلة من العلم تمهيدًا لمستقبلهم المهني.



وتمنت المديرية على وسائل الاعلام وعلى كل المواقع توخي الدقة في نقل المعلومات، خصوصًا وانه لطالما كانت مكاتبنا ومراكزنا مفتوحة امامهم، ونحن دائمًا على أتم الاستعداد لإطلاعهم على الحقائق كما هي لدى مراجعتنا.



وشكرت حرص وسائل الاعلام واهتمامها لتغطية كل الأنشطة التربوية التي تقوم بها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، متمنيةً لهم دوام التوفيق في مهمتهم ورسالتهم.



من جهة ثانية، تفقدت رئيسة المصلحة الثقافية والفنون الجميلة في وزارة التربية والتعليم العالي السيدة صونيا خوري المكلفة بمهام المدير العام للتربية سير امتحانات الشهادة المتوسطة للطلبات الحرة في المركز الوحيد المخصص لها في النبطية ضمن مدرسة سميح شاهين الرسمية في النبطية، واطمأنت إلى التدابير المتخذة إداريًا وتربويًا في المركز، وصودف سماع خرق لجدار الصوت في المنطقة، لكن الطلاب الذين كانوا في مرحلة إنهاء المسابقات تابعوا القيام بالإمتحانات حتى النهاية.



وابلغت خوري وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بالزيارة وبتطبيق التدابير بدقة، واطمأن منها إلى سلامة التلامذة ومتابعتهم الإمتحانات من دون اي تأثير.