بو حبيب شارك في جولة ميدانية في المطار واستقبل السفير الايراني: المطار آمن

شارك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ووزير السياحة وليد نصار ووزير الإعلام زياد المكاري في جولة ميدانية في مطار رفيق الحريري الدولي دعي اليها السفراء المعتمدون لدى لبنان بهدف نفي ما ورد في صحيفة "التلغراف" البريطانية من وجود أسلحة في حرم المطار.



وقد أكد الوزير بوحبيب أن "المطار آمن وأن هذه الشائعات تندرج ضمن محاولات إسرائيل لتبرير اعتداءاتها على لبنان".



من جهة ثانية، استقبل الوزير بو حبيب سفير الجمهورية الاسلامية في ايران لدى لبنان مجتبى أماني وتباحث معه في تطورات الوضع في غزة وجنوب لبنان.