قائد الجيش وقع اتفاقية تعاون مع السفير الهولندي واستقبل سفير لبنان لدى الإمارات

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير مملكة هولندا في لبنان Hans Peter Van Der Woude وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.



ووقّع قائد الجيش مع السفير الهولندي اتفاقية تعاون تتضمن إقامة مشاريع ذات طابع إنمائي في إطار التعاون العسكري المدني (CIMIC). ووقّع قائد الجيش مع السفير الهولندي اتفاقية تعاون تتضمن إقامة مشاريع ذات طابع إنمائي في إطار التعاون العسكري المدني (CIMIC).