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مولوي أكد أنه في صدد إصدار قرار يعطي الإذن للبلديات بإعطاء رخص بناء
أخبار لبنان
2024-06-24 | 12:41
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مولوي أكد أنه في صدد إصدار قرار يعطي الإذن للبلديات بإعطاء رخص بناء
زار نواب تكتل "الاعتدال الوطني" وليد البعريني، سجيع عطية وأحمد الخير، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة، اليوم.
وأشار المكتب الإعلامي لنواب "الاعتدال الوطني" في بيان، إلى أن "البعريني وعطية والخير بحثوا مع مولوي في ضرورة السماح للبلديات بإعطاء رخص للبناء في نطاقها، على ألا تتجاوز حدود الـ150 مترا، من أجل تلبية حاجات المواطنين، لا سيما في عكار والمنية والضنية وكل الشمال".
وبنتيجة اللقاء، أكد مولوي أنه "في صدد إصدار قرار يعطي الإذن للبلديات بإعطاء رخص بناء، خلال اليومين المقبلين، لتسيير شؤون المواطنين".
أخبار لبنان
الاعتدال الوطني
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رخص بناء
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