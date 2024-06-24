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بري: الوضع غير مطمئن... و"أمل" ستكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية بحال حصول توغل بري اسرائيلي

أخبار لبنان
2024-06-24 | 14:23
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بري: الوضع غير مطمئن... و&quot;أمل&quot; ستكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية بحال حصول توغل بري اسرائيلي
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بري: الوضع غير مطمئن... و"أمل" ستكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية بحال حصول توغل بري اسرائيلي

بري: المقاومة ملتزمة بقواعد الاشتباك لكن إسرائيل تخرقها وتعتمد سياسة الأرض المحروقة

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قلقه إزاء الأوضاع والتطورات في جنوب لبنان، مشددا على "أننا أمام شهر مصيري".

وقال بري في لقاء خاص مع "روسيا اليوم": "أنا قلق جدا من انفلات الأمور، فنحن في مرحلة حساسة ودقيقة، وأمام شهر حاسم، والوضع غير مطمئن".

وأضاف: "التقينا الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، وكنا ننتظر أجوبة منه بعد زيارته تل أبيب، لكن ذلك لم يحصل، وهذا يبعث على عدم الاطمئنان للمبادرة الأميركية (للتهدئة)".

وفي ما يتعلق بتفاصيل المبادرة الأميركية، كشف بري أن "هوكشتاين طرح تراجع "حزب الله" 8 كلم عن الحدود لتهدئة الأوضاع بمناطق الشريط الحدودي، فطالبت بالمقابل بتراجع الجيش الإسرائيلي عن حدوده 8 كلم أيضا".

وأشار بري إلى أنه "رغم خروقات إسرائيل للقرار الأممي رقم 1701، ما زلنا متمسكين بتطبيقه كاملا، بما فيه الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وردا على سؤال عن الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، أكد بري أنها لا تزال قائمة، مشيرا إلى أنه "لن يلتقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تزور بيروت يوم الأربعاء المقبل نظرا لتضارب المواعيد".

وشدد رئيس مجلس النواب على أن "المقاومة ملتزمة بقواعد الاشتباك، لكن إسرائيل تخرقها وتعتمد سياسة الأرض المحروقة بمناطق الشريط الحدودي".

وأكد نبيه بري أن "حركة أمل" التي يرأسها، "تقاتل على أرض لبنانية"، محذرا: "إذا ما حصل توغل بري إسرائيلي، سنكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية، وفي الميدان أمام حزب الله".

وفي إطار رده على سؤال حول ما يتعرض له مطار بيروت الدولي من حملات في الإعلام الغربي، قال بري: "ليست المرة الأولى التي يتعرض لها مطار بيروت لحملات مفبركة".

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