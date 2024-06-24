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الأسمر ثمّن موقف وزير الداخلية من عودة موظفي ادارة السير الى ممارسة أعمالهم اليومية

أخبار لبنان
2024-06-24 | 15:46
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الأسمر ثمّن موقف وزير الداخلية من عودة موظفي ادارة السير الى ممارسة أعمالهم اليومية
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الأسمر ثمّن موقف وزير الداخلية من عودة موظفي ادارة السير الى ممارسة أعمالهم اليومية

شكر رئيس الإتحاد العماليّ العام في لبنان بشارة الأسمر وزير الداخلية على موقفه الإيجابيّ من عودة موظفي ادارة السير الى ممارسة أعمالهم اليومية.

 

وأتى ذلك عبر التقيّد بالرأي القانوني لرئيسة مجلس الخدمة المدنية الأستاذة نسرين مشموشي من حيث تفعيل عمل إدارة السير ومداخيلها للخزينة اللبنانية وعودة الموظفين الى ممارسة أعمالهم وتسهيل أمور اللبنانيين بانتظار صدور الأحكام القضائية.

 

وحيّا الأسمر رئيس مجلس إدارة هيئة ادارة السير - محافظ بيروت مروان عبود على موقفه وموقف مجلس الإدارة في جلسته وقراراته بإعادة الموظفين الى أعمالهم وتوزيعهم في مهامهم الجديدة لتفعيل الإدارة والعمل.

 

ولفت إلى أنّ ذلك يؤدي الى عودة الأمور الى مجراها الطبيعيّ.

 

وتمنّى أن تنسحب هذه المواقف الإيجابية على الدوائر العقارية في جبل لبنان لإعادة الموظفين وإطلاق  عمل أمانات السجل العقاريّ لما لها من مردودٍ مهم على الخزينة العامة وأن تبقى المحاسبة على الفساد والمفسدين أساساً للإصلاح ولإنهاض الدولة ضمن إطار تسريع صدور الأحكام القضائية في كل المؤسسات التي تخضع للتحقيقات حسب الأصول القانونية المتبعة.

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