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نصار للـLBCI: لبنان معتاد على الخضات الأمنية... وعنوان السياحة الأساسي هو السلام والإستقرار والأمن
أخبار لبنان
2024-06-25 | 04:09
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نصار للـLBCI: لبنان معتاد على الخضات الأمنية... وعنوان السياحة الأساسي هو السلام والإستقرار والأمن
رأى وزير السياحة وليد نصار أن لبنان معتاد على الخضات الأمنية.
وأكد نصار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" أن "اليوم وبالأرقام، الموسم، وحتى لو لم يكن بحسب توقعاتنا وطموحنا، إلا أنه مقبول جدًا نسبةً للحوادث والحرب الدائرة."
وأشار إلى أن "عنوان السياحة الأساسي هو السلام والإستقرار والأمن."
كذلك، أوضح أن "كل الضيع والبلدات لديها نشاطات سياحية، والإستقرار هو الأساس وهذا ما نعمل عليه داخليًا."
وفي احديث عما أثارته صحيفة "التلغراف"، أكد وزير السياحة أن "جولتنا البارحة في المطار هي لتأكيد المؤكد وإزالة الشكوك الموجودة وهدفها الأساسي الحرب النفسية خاصةً على الإنتشار ومن يرغب بالمجيء إلى لبنان."
واعتبر أن "لبنان مكشوف أمام العدو الإسرائيلي، ونحن بحاجة إلى مطار رديف، كما أن مطار بيروت لا يزال مقبولًا."
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