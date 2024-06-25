الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ابو الحسن للـLBCI: حركة المطار لم تتأثر بعد تقرير "التلغراف"... وخطة الطوارئ موجودة

أخبار لبنان
2024-06-25 | 04:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ابو الحسن للـLBCI: حركة المطار لم تتأثر بعد تقرير &quot;التلغراف&quot;... وخطة الطوارئ موجودة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ابو الحسن للـLBCI: حركة المطار لم تتأثر بعد تقرير "التلغراف"... وخطة الطوارئ موجودة

أكد المدير العام للطيران المدني فادي ابو الحسن أن حركة المطار لم تتأثر بعد تقرير "التلغراف" وان اقبال المسافرين جيد جدا وان الارقام باتت توازي تقريبا ارقام السنة الماضية.

ولفت ابو الحسن في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن المديرية العامة للطيران المدني ووزارة النقل البريطانية على تعاون مستمر منذ سنوات عدة وأن كل سنة يقوم وفد من الوزارة البريطانية بكشف على المطار وتعد تقريرا أمنيا وأنه في حال وجود أي ثغرة يتم مناقشتها.

وأكد أن تعاون جميع العاملين في المطار يساهم في أن تكون عملية تشغيل المطار 24/24 ساعة وأن خطة الطوارىء موجودة كما خط الإجلاء في حال حدوث شيء "لا سمح الله" وأنهم على أهبة الإستعداد في هذا الموضوع.

وشدد على أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي وظيفته تنظيم عملية الطيران وليس الكشف على المطارات.

وقال: "لم ندخل بعد في أشهر الذروة فعادةً في المطار أشهر الذروة هما تموز وآب وليس حزيران".

ورأى أنه يجب أن يكون هناك مخطط توجيهي للطيران المدني ليتقرر على اساسه استراتيجية الطيران في لبنان، معتبرا أن الحل الانسب اليوم أن يكون هناك terminal اضافي.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الحسن

للـLBCI:

المطار

تتأثر

تقرير

"التلغراف"...

الطوارئ

موجودة

LBCI التالي
الراعي: الفاتيكان يمنحنا الأمل الذي نحتاجه ونحن أبناء الأمل والرجاء
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: إسرائيل ستعمل على حل الصراع مع حزب الله خلال الأسابيع المقبلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:09

عبود يطمئن: تقرير الـ"تلغراف" زوبعة بفنجان والحجوزات إلى لبنان في ازدياد وملاءة الطائرات 100%

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-24

اغتيال عنصر في الأمن الوطني لحركة "فتح" يوتّر الوضع بعين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-24

"لقاء سيدة الجبل": لاجتماع طارىء لمجلسي الوزراء والنواب وطمأنة اللبنانيين عن أمن المطار

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-23

حمية ردًا على اتهامات صحيفة "التلغراف": المقال الذي أصدرته سخيف ونحن في صدد رفع دعوى قضائية بحقها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:18

بارولين في اللقاء الجامع في بكركي: ليبق لبنان نموذج تعايش ووحدة وانا هنا للمساعدة في حلّ أزمته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

فسحة أمل في القطاع العقاري...

LBCI
أخبار لبنان
07:09

عبود يطمئن: تقرير الـ"تلغراف" زوبعة بفنجان والحجوزات إلى لبنان في ازدياد وملاءة الطائرات 100%

LBCI
أخبار لبنان
07:00

3 قرارات لوزير المالية بتمديد مهل...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
03:38

نجم "كسر عضم" يتزوّج من زميلته في مفاجأة من العيار الثقيل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بين لبنان وإسرائيل... حرب "نفسية"

LBCI
فنّ
02:55

هيفاء وهبي في موازين.. حدث ضخم بمواصفات عالميّة يجتاح الإنترنت! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-08

أكثر من 1,5 مليار دولار قيمة أضرار القصف الإسرائيليّ على جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

فسحة أمل في القطاع العقاري...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:50

لقاء رؤساء الطوائف الروحية في بكركي بمشاركة بارولين... هذه تفاصيله

LBCI
أخبار دولية
06:45

لبيد: إسرائيل تفقد مكانتها في المجتمع الدولي

LBCI
أخبار دولية
06:38

بلينكن لغالانت: لضرورة أن تتأكد تل أبيب من عدم تفاقم التوتر مع حزب الله على الحدود الشمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحضيرات منتخب لبنان لكرة السلة… نحو اولمبياد باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجموعة دار جورج حبيقة في باريس قصات مبتكرة وحداثة في التطريز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في الجنوب... الطلاب يحاربون صوت القصف بالإمتحانات الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بين لبنان وإسرائيل... حرب "نفسية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

معايير استعادة الودائع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
12:21

عثروا على جثته وعليها عضات عدة من أسماك القرش... رحيل نجم فيلم Pirates of the Caribbean بطريقة مأساوية!

LBCI
منوعات
15:31

كانت تمارس الرياضة فسقطت من الطابق الثالث... شابة عشرينية ضحية الإهمال وجهاز المشي وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:09

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
02:43

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
14:23

بري: الوضع غير مطمئن... و"أمل" ستكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية بحال حصول توغل بري اسرائيلي

LBCI
منوعات
10:02

شركة عربية تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم

LBCI
آخر الأخبار
05:18

وصول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والنائب بيار بو عاصي عن حزب القوات اللبنانية والنائب نديم الجميل عن حزب الكتائب اللبنانية إلى لقاء بكركي الجامع بمشاركة أمين سر دولة الفاتيكان

LBCI
منوعات
15:09

"مات من الفرح"... فاز بـ4 ملايين دولار ثم توقف قلبه! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More