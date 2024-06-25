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الحسن للـLBCI: حركة المطار لم تتأثر بعد تقرير "التلغراف"... وخطة الطوارئ موجودة
أخبار لبنان
2024-06-25 | 04:35
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الحسن للـLBCI: حركة المطار لم تتأثر بعد تقرير "التلغراف"... وخطة الطوارئ موجودة
أكد المدير العام للطيران المدني فادي الحسن أن حركة المطار لم تتأثر بعد تقرير "التلغراف" وان اقبال المسافرين جيد جدا وان الارقام باتت توازي تقريبا ارقام السنة الماضية.
ولفت ابو الحسن في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن المديرية العامة للطيران المدني ووزارة النقل البريطانية على تعاون مستمر منذ سنوات عدة وأن كل سنة يقوم وفد من الوزارة البريطانية بكشف على المطار وتعد تقريرا أمنيا وأنه في حال وجود أي ثغرة يتم مناقشتها.
وأكد أن تعاون جميع العاملين في المطار يساهم في أن تكون عملية تشغيل المطار 24/24 ساعة وأن خطة الطوارىء موجودة كما خط الإجلاء في حال حدوث شيء "لا سمح الله" وأنهم على أهبة الإستعداد في هذا الموضوع.
وشدد على أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي وظيفته تنظيم عملية الطيران وليس الكشف على المطارات.
وقال: "لم ندخل بعد في أشهر الذروة فعادةً في المطار أشهر الذروة هما تموز وآب وليس حزيران".
ورأى أنه يجب أن يكون هناك مخطط توجيهي للطيران المدني ليتقرر على اساسه استراتيجية الطيران في لبنان، معتبرا أن الحل الانسب اليوم أن يكون هناك terminal اضافي.
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