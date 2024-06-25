ياسين تابع حريق مكب سرار بعكار: تأمين تمويل لتأهيل معمل الفرز وإنشاء خلية طمر صحي

أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن الجهود لحل أزمة النفايات في منطقة عكار حققت تقدماً، وأنه تم إيجاد تمويل من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع البنك الدولي لتأهيل وتشغيل معمل الفرز ولإنشاء خلية طمر صحي في سرار بكامل المواصفات، مما يضع المدماك الأساسي لحل أزمة النفايات في محافظة عكار.



وكان ياسين تواصل مع وزير الداخلية بسام مولوي ومحافظ الشمال رمزي نهرا والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار والمدعي العام البيئي في الشمال غسان باسيل ، وشدّد على العمل بسرعة لإطفاء الحريق المندلع في المكب والسيطرة عليه وإحتواء أضراره البيئية والصحية إضافة إلى التحقيق في أسباب هذا الحريق الذي تسبب بحالات إختناق لدى بعض المواطنين في محيط المكب.