بارولين في اللقاء الجامع في بكركي: ليبق لبنان نموذج تعايش ووحدة وانا هنا للمساعدة في حلّ أزمته

شدد امين سر الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين على أنّ النموذج اللبنانيّ يجب المحافظة عليه في هذه المنطقة، التي تشهد اكثر من صراع.



وأمل، خلال اللقاء الجامع مع رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية، الذي دعا اليه البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بتعاون الجميع الوصول الى مخارج من الأزمة وايجاد حلول تحمل الامل للبنان وشعبه.



وقال: "أنا سعيد بالدعوة التي وجهها لي صاحب الغبطة وسعيد بوجودي معكم اليوم، وأحيّي جميع الحضور من مقامات روحية ودينية ورؤساء أحزاب وطوائف، كما أحمل لكم تحيات قداسة البابا فرنسيس الذي يتابع بدقة تطورات الوضع في لبنان، لبنان الذي لطالما حظي بإهتمام الفاتيكان بإعتباره وطن الرسالة من خلال تمكّن جميع مكونّاته من العيش سويًا والعمل من أجل خير لبنان."



ولفت إلى وجوب أن يبقى لبنان نموذج تعايش ووحدة في ظل الأزمات والحروب الحاصلة.



وأشار إلى أنّه في لبنان في محاولة للمساعدة في التوصّل الى حلّ لأزمة لبنان المتمثّلة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، من خلال محاولة التوصل الى حلول تناسب الجميع.



وتمنّى أن "نتمكن جميعنا اليوم من التوصّل الى حل للأزمة الحاصلة".