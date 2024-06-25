لجنة الاقتصاد والتجارة تجول في مركز "وودن بايكري" الرئيسي: ندعم القطاع الخاص بكل مؤسساته

تفقد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، المركز الرئيسي شركة "وودن بايكري" في نابيه، وجال في مختلف أقسام المعمل واطلع على آليات العمل فيه، وتبين إستيفائه لأعلى معايير الجودة العالمية والنظافة وتقيده بشروط السلامة العامة.



ورافق البستاني أعضاء اللجنة النواب ميشال معوض، أغوب ترزيان، وضاح الصادق، رازي الحاج، الياس حنكش ونقولا الصحناوي.



وعاين النواب المختبر ووقفوا على كيفية فحص عينات الطحين قبل إستلامه وتصنيعه للتأكد من جودته، وأكدوا دعمهم للقطاع الخاص بكل مؤسساته.



ووعد النواب بـ"متابعة ملف وودن بايكري حتى خواتيمه لتبيان الحقيقة ورفع الظلم اللاحق بها جراء التشهير الذي طالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعمل على تطوير المواصفات والقوانين".