ميقاتي استقبل وزيرة الخارجية الالمانية... بيربوك: للتعاون بين كل الاطراف لخفض التصعيد

اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال استقباله وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك بعد ظهر اليوم في السرايا، أن زيارتها الثالثة للبنان في غضون اشهر تعبّر عن اهتمام المانيا الشديد للبنان وبالاستقرار فيه وعدم تعريضه للمخاطر.



وثمّن ميقاتي دور ألمانيا الفاعل على الصعيدين الأوروبي والدولي، مشددا على أنه يقدّر الحرص الالماني على لبنان.



ورأى أن المدخل الاساسي لعودة الهدوء الى جنوب لبنان يتمثل في وقف العدوان الاسرائيلي المستمر منذ اشهر، وتطبيق القرار الدولي 1701 كاملا.



أيضا، شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال على ان لبنان يثمن المشاركة الالمانية الفاعلة في عداد قوات اليونيفيل والتعاون المستمر بينها وبين الجيش والعمل الانمائي الذي تقوم به وحدات اليونيفيل في عدد من المناطق الجنوبية.



كما شدد على" ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي على غزة واعلان وقف اطلاق النار بشكل شامل والعودة الى حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه، ودعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات ملموسة من اجل التوصل الى حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط. كما نتمنى الإستمرار في تمويل وكالة الأونروا ودعمها".



ورأت الوزيرة الالمانية بدورها أن "الوضع على الخط الازرق دقيق والمخاطر قائمة"، لافتة إلى أنه من هنا ينبغي التعاون بين كل الاطراف لخفض التصعيد والتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة بما ينعكس حكما وقفا لاطلاق النار في الجنوب.

اما وزير الخارجية عبد الله بو حبيب فنقل عنها قلقها من تطور الوضع في الجنوب.