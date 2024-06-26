الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الكتائب يلتقي زكي: نرفض استئثار حزب الله بقرار الحرب والسلم

أخبار لبنان
2024-06-26 | 05:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الكتائب يلتقي زكي: نرفض استئثار حزب الله بقرار الحرب والسلم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس الكتائب يلتقي زكي: نرفض استئثار حزب الله بقرار الحرب والسلم

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل رفض استئثار حزب الله بقرارات الحرب والسلم وزج لبنان في حرب لن تجر عليه سوى المآسي وقد اثبتت انها لم ولن تخدم غزة او حل الدولتين الذي يمنح الفلسطينيين حقهم بوطن قابل للحياة وهو المخرج الوحيد لوقف الحرب واستقرار المنطقة.

كلام الجميل جاء خلال استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في بكفيا، حيث تم عرض لآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

وكرر الجميّل" تأكيد موقف الكتائب الثابت ورفضه الخروج عما ينص عليه الدستور في هذا الإطار والتمسك بالعملية الديمقراطية وبضرورة انتخاب رئيس يتوافق عليه اللبنانيون ويكون قادراً على محاورة كل الأفرقاء والخارج ووضع لبنان على سكة الحل"ّ.

أخبار لبنان

حسام زكي

الجميل

حزب الله

LBCI التالي
يروج المخدرات في بئر حسن ومحيطها... وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود
دار الفتوى: الأحد في السابع من تموز المقبل بداية السنة الهجرية الجديدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2024-06-12

الجميل لـ"الشرق الأوسط": "حزب الله" غير مستعد لانتخاب رئيس

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-08

الجميل: قرار فتح جبهة الحرب تأخذه الدولة وحزب الله لا يريد إصلاحا اقتصاديا لانه يريد نظام الـcash economy إذا معركتنا هي معركة تحرير لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-08

الجميل: لماذا لم نتمكن حتى اليوم من انتخاب رئيس للجمهورية ولماذا انجر لبنان إلى حرب ولم نتمكن من أخذ قرار في ملف النزوح السوري؟ لان القرار محتل وحزب الله يعطل النصاب ويريد ترك السوريين في لبنان للضغط على المجتمع الدولي

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-17

الجميل: حزب الله يريد إبتزاز الخارج بالنازحين لرفع الحصار عن النظام السوري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:05

جنبلاط: مبادرة الفاتيكان هي عين العقل في أدق مرحلة من تاريخ لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:54

السفيرة هادجيثيودوسيو في لقاء مع بو صعب: قبرص لن تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على أي دولة وخصوصًا لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:53

تدابير سير في محيط السفارة الأميركية في عوكر اليوم

LBCI
أمن وقضاء
07:32

أمن الدولة تلقي القبض على مطلوب بحقه ١٢ مذكرة توقيف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-24

جريمة مرعبة في دولة عربية... العثور على جثة شابة ثلاثينية مقتولة ومحروقة داخل حقيبة سفر وهذا مصير الجاني!

LBCI
آخر الأخبار
04:12

أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة

LBCI
منوعات
08:45

"زوجي خانني مع شقيقتي"... والمبرر الذي استخدمه لا يصدق! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:30

الراعي: قررنا إقامة الصلوات يومي السبت والأحد لإنهاء الحرب في غزة وجنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:36

ميقاتي خلال لقائه بارولين: من الأولويات التي تجمعنا السعي لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة

LBCI
أخبار لبنان
06:13

بارولين من عين التينة: الحل لأزمة الرئاسة يبدأ من هذا المقرّ

LBCI
أخبار لبنان
06:05

زكي يدعو من عين التينة الفرقاء بمزيد من التشاور للخروج من الفراغ الرئاسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

معجزة ايطاليا في اليورو وصراع على الصدارة بين فرنسا وهولندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

القطاع العقاري بين التحديات وفرص الاستثمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ودٌ متبادل بين باسيل وفرنجية في بكركي لا يُترجم في الرئاسة

LBCI
أخبار دولية
13:39

قبيل الانتخابات الفرنسية... هكذا تبدو الائتلافات السياسية من اليمين إلى اليسار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

محاولات في الأسابيع المقبلة لحل الصراع بين حزب الله واسرائيل بالطرق الديبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مستقبل الاتفاق النووي بعد الانتخابات الرئاسية الايرانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:14

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة

LBCI
منوعات
08:45

"زوجي خانني مع شقيقتي"... والمبرر الذي استخدمه لا يصدق! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

تحذيرات بري من الحرب تقلق اللبنانيين

LBCI
صحف اليوم
00:18

سوريا تبلغ البيسري: اجراءات جديدة تتعلق بالعائدين (الاخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:04

قرار تمديد يشعل الحرب مجدّداً بين سليم وعون (الاخبار)

LBCI
صحف اليوم
23:57

مصادر مطلعة على ملفات "الشيعي الأعلى" لـ"الشرق الاوسط": الغياب عن اللقاء في بكركي سببه تصريح الراعي

LBCI
صحف اليوم
00:33

فجأة وبلا مقدمات... السفير زكي يحطّ في لبنان (الجمهورية)

LBCI
منوعات
15:10

"أثناء العمل... أنا بمثابة زوجته": امرأة تتلقى تعليقًا "وقحًا" من زميلة زوجها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More