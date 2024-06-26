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رئيس الكتائب يلتقي زكي: نرفض استئثار حزب الله بقرار الحرب والسلم
أخبار لبنان
2024-06-26 | 05:13
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رئيس الكتائب يلتقي زكي: نرفض استئثار حزب الله بقرار الحرب والسلم
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل رفض استئثار حزب الله بقرارات الحرب والسلم وزج لبنان في حرب لن تجر عليه سوى المآسي وقد اثبتت انها لم ولن تخدم غزة او حل الدولتين الذي يمنح الفلسطينيين حقهم بوطن قابل للحياة وهو المخرج الوحيد لوقف الحرب واستقرار المنطقة.
كلام الجميل جاء خلال استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في بكفيا، حيث تم عرض لآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
وكرر الجميّل" تأكيد موقف الكتائب الثابت ورفضه الخروج عما ينص عليه الدستور في هذا الإطار والتمسك بالعملية الديمقراطية وبضرورة انتخاب رئيس يتوافق عليه اللبنانيون ويكون قادراً على محاورة كل الأفرقاء والخارج ووضع لبنان على سكة الحل"ّ.
أخبار لبنان
حسام زكي
الجميل
حزب الله
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