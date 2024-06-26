زكي يدعو من عين التينة الفرقاء بمزيد من التشاور للخروج من الفراغ الرئاسي

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي وقوف جامعة الدول العربية الى جانب لبنان.وطالب زكي، خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الفرقاء في لبنان بمزيد من التشاور للخروج من الفرغ الرئاسي.