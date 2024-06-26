بارولين من عين التينة: الحل لأزمة الرئاسة يبدأ من هذا المقرّ

يواصل أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين والوفد المرافق جولته على القيادات السياسية.



واعتبر بارولين من عين التينة وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الحل لأزمة الرئاسة يبدأ من هذا المقرّ.



وحمّل الأفرقاء المسيحيين المسؤوليّة "طبعًا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنهم"ليسوا وحدهم في السلطة