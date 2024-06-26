الراعي: قررنا إقامة الصلوات يومي السبت والأحد لإنهاء الحرب في غزة وجنوب لبنان

وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نداءً إلى البطاركة والمطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات والإقليميين والإقليميات وأعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان.



وقال إنه "بنتيجة اجتماعنا حول الكردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان، إتخذنا توجيه هذا النداء: تقام في جميع كنائسنا في لبنان والأراضي البطريركية وبلدان الانتشار الصلوات يومي السبت والأحد المقبلين 29 و30 حزيران من أجل إنهاء الحرب في غزة وجنوب لبنان، وإحلال سلام عادل وشامل فيهما".