قطاع الرعاية الصحية في مباحثات وزارة الاقتصاد

بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة في الوضع الراهن في قطاع الرعاية الصحية مع ممثلين عن نقابة المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء وممثلين عن شركات التأمين.وبحث المجتمعون في امكانية إيجاد حلول فورية للحد من ارتفاع تكاليف الاستشفاء وتأمين الرعاية الصحية اللازمة من دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.ايضا، تمت مناقشة سبل تحسين الخدمات الصحية وتقليص التكاليف.