جعجع: من يخدم الإرهاب الصهيونيّ هو من شرّع بأفعاله الجنوب للارهاب الصهيونيّ

أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ الخلافات السياسية في لبنان والانقسامات بين اللبنانيين موجودة بشكل دائم ومستمر.



ولفت، في بيان، إلى أنّ الخطاب السياسيّ كان يقف دومًا عند حدود الاحترام المتبادل والموضوعية في مقاربة النقاط الخلافية.



وقال: "إلّا أنّنا في اليومين الأخيرين شهدنا بعضهم يخرج على طوره باتهام الكنيسة وراعيها اتهامات مرفوضة جملة وتفصيلًا، سيما باعتبارهما في خدمة الإرهاب الصهيونيّ."



وشدّد على إمكان أن يملك المرء الرأي الذي يريده، ولكن لا أحد يستطيع القول إنّ الكنيسة وراعيها في خدمة الإرهاب الصهيونيّ.



وندّد جعجع بهذا، "خصوصًا مع مرجعية تاريخية على غرار بكركي، ولأنه بعيد أيضًا كل البعد عن الواقع والحقيقة."



وأشار إلى أنّ الكثير من اللبنانيين يشاركون بكركي رفضها الحرب الدائرة في الجنوب "والتي لم تخدم غزة في شيء، لا بل دمرت جنوب لبنان وهجرت شعبه".



ورأى أنّ من يخدم الإرهاب الصهيونيّ هو من شرّع بأفعاله جنوب لبنان للارهاب الصهيونيّ.



وقال: "يبقى ان الحد الأدنى من الموضوعية، كما الحد الأدنى من الحفاظ على أدبيات التخاطب بين اللبنانيين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمرجعيات الدينية، هذا الحد الأدنى هو أساسي وضروري للحفاظ على لبنان."