السفيرة هادجيثيودوسيو في لقاء مع بو صعب: قبرص لن تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على أي دولة وخصوصًا لبنان

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، سفيرة قبرص لدى لبنان ماريا هادجيثيودوسيو.



وثمّنا التعاون الذي حصل لحل الالتباس الحاصل أخيرًا بين لبنان وقبرص والذي أدى إلى انهاء هذه الازمة.



وأوضحت السفيرة هادجيثيودوسيو أنّ قبرص لا تسمح باستعمال اراضيها للاعتداء على أي دولة أخرى وخصوصًا لبنان.



وشكر بو صعب سفيرة قبرص على توضيح موقف قبرص وعلى الاستمرار في العمل لتفعيل والمحافظة على أفضل العلاقات بين البلدين، "خصوصًا أنّ الموسم السياحيّ الحالي يسير بشكل طبيعي بين لبنان وقبرص وان السفارة في لبنان تصدر مئات التأشيرات أسبوعيًا كما واتفقا على العمل الدائم من أجل تطوير العلاقات بين البلدين".