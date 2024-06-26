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جنبلاط: مبادرة الفاتيكان هي عين العقل في أدق مرحلة من تاريخ لبنان
أخبار لبنان
2024-06-26 | 08:05
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جنبلاط: مبادرة الفاتيكان هي عين العقل في أدق مرحلة من تاريخ لبنان
كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "اكس": "ان مبادرة الفاتيكان لا تأتي من العبث او الفراغ بل تهدف في التأكيد على الحوار وهي عين العقل في ادق مرحلة من تاريخ لبنان ومصيره، وبالتالي فان مقاطعة الكاردينال Pietro Paroline من بعض الأطراف الدينية والسياسية هو موجه إلى البابا فرنسيس الحبر الاستثنائي في تاريخ روما".
أخبار لبنان
مبادرة
الفاتيكان
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تاريخ
لبنان
التالي
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