تعاون لبنانيّ قطريّ يشفي الطفل كريس من مرض ضمور العضلات دوشين

أعلن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار بالتنسيق مع سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وسفيرة لبنان في الدوحة فرح برّي، أنّ الطفل كريس الكيك تلقّى بتاريخ 25 حزيران 2024 العلاج الخاص بمرض ضمور العضلات دوشين، ELEVIDYS، وذلك في مستشفى سيدره المتخصّص في قطر.



وأكّد حجّار، في بيان، أنّه تمّ ذلك بمساعٍ منه ومن السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل الثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية والسفيرة اللبنانية في قطر فرح برّي، وبعد تنسيقٍ مشترك لحوالى 5 أشهر بين فريق العمل في الوزارة والسفارة اللبنانية في قطر والجهات الحكومية الرسمية المعنيّة بهذا الملف في دولة قطر.