تعاون لبنانيّ قطريّ يشفي الطفل كريس من مرض ضمور العضلات دوشين

#بيان صادر عن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار بالتنسيق مع سعادة سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وسعادة سفيرة لبنان في الدوحة السيدة فرح برّي:
بمساعٍ من الوزير هكتور حجّار وبالتعاون مع سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن… pic.twitter.com/PrlbHX3mPj
— Hector Hajjar (@HectorHajjar) June 26, 2024
#بيان صادر عن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار بالتنسيق مع سعادة سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وسعادة سفيرة لبنان في الدوحة السيدة فرح برّي:
بمساعٍ من الوزير هكتور حجّار وبالتعاون مع سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن… pic.twitter.com/PrlbHX3mPj