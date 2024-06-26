الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعميم صورة موقوف أقدم على سلب أحد المواطنين بعد الاعتداء عليه بسكّين

أخبار لبنان
2024-06-26 | 10:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعميم صورة موقوف أقدم على سلب أحد المواطنين بعد الاعتداء عليه بسكّين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تعميم صورة موقوف أقدم على سلب أحد المواطنين بعد الاعتداء عليه بسكّين

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة الموقوف:

ا. ق. (مواليد عام 1989، لبناني)
لسلبه مبلغًا ماليًّا وهاتفًا خلويًّا من أحد المواطنين في محلّة بشارة الخوري، بعد قيامه بالاعتداء عليه بسكّين.

وطلبت مِمَّن وقع ضحيّة أعماله الاتّصال بمفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 810170/01، أو 811171/01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

موقوف

المواطنين

الاعتداء

بسكّين

LBCI التالي
أسرار الصحف 26-6-2024
القطاع العقاري بين التحديات وفرص الاستثمار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-05-04

تعميم صورة موقوف قام بعمليات احتيالية عدة... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
منوعات
2024-06-21

"مات والدي وهذا كل ما حصلت عليه"... هدية غريبة تتلقاها إحدى الشابات! (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-21

غادرت مستشفى دار الرحمة في عين سعادة ولم تعد... تعميم صورة المفقودة الين نصار

LBCI
منوعات
2024-06-18

رموز شيطانية وسحر... ما عثر عليه هذا الرجل في غرفة نومه مرعب: ما علاقة عمته؟ (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 26-6-2024

LBCI
أخبار لبنان
12:32

الجميل إلتقى البستاني... ودعوة للمشاركة في التحضير لرؤية إقتصادية للحكومة الجديدة

LBCI
أخبار لبنان
11:32

مذكرة إدارية بإقفال جميع المؤسسات العامة يوم 8 تموز بمناسبة رأس السنة الهجرية

LBCI
أخبار لبنان
11:04

"القوات": شاركنا في لقاء بكركي من خلال بو عاصي والكلام عن مقاطعة خاطىء وكاذب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2024-06-25

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-24

أمن الدولة تدهم عيادة في مجمع "الحمرا بلازا" في زحلة

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-24

بيان للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني حول متابعة الإمتحانات الرسمية...

LBCI
أخبار لبنان
12:32

الجميل إلتقى البستاني... ودعوة للمشاركة في التحضير لرؤية إقتصادية للحكومة الجديدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

جوليان أسانج يصل إلى وطنه أستراليا

LBCI
أخبار لبنان
07:54

قطاع الرعاية الصحية في مباحثات وزارة الاقتصاد

LBCI
أخبار لبنان
06:36

ميقاتي خلال لقائه بارولين: من الأولويات التي تجمعنا السعي لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة

LBCI
أخبار لبنان
06:13

بارولين من عين التينة: الحل لأزمة الرئاسة يبدأ من هذا المقرّ

LBCI
أخبار لبنان
06:05

زكي يدعو من عين التينة الفرقاء بمزيد من التشاور للخروج من الفراغ الرئاسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

معجزة ايطاليا في اليورو وصراع على الصدارة بين فرنسا وهولندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

القطاع العقاري بين التحديات وفرص الاستثمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ودٌ متبادل بين باسيل وفرنجية في بكركي لا يُترجم في الرئاسة

LBCI
أخبار دولية
13:39

قبيل الانتخابات الفرنسية... هكذا تبدو الائتلافات السياسية من اليمين إلى اليسار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:14

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة

LBCI
منوعات
13:30

محادثة طريفة بين شابة وابنة أختها... فيديو يلقى انتشارا واسعا بين المتابعين! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:08

ابنة ماجدة الرومي تفاجئ والدتها... لم ترها منذ 2022 (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:18

سوريا تبلغ البيسري: اجراءات جديدة تتعلق بالعائدين (الاخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:04

قرار تمديد يشعل الحرب مجدّداً بين سليم وعون (الاخبار)

LBCI
صحف اليوم
23:57

مصادر مطلعة على ملفات "الشيعي الأعلى" لـ"الشرق الاوسط": الغياب عن اللقاء في بكركي سببه تصريح الراعي

LBCI
صحف اليوم
00:33

فجأة وبلا مقدمات... السفير زكي يحطّ في لبنان (الجمهورية)

LBCI
منوعات
15:10

"أثناء العمل... أنا بمثابة زوجته": امرأة تتلقى تعليقًا "وقحًا" من زميلة زوجها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More