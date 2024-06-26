مذكرة إدارية بإقفال جميع المؤسسات العامة يوم 8 تموز بمناسبة رأس السنة الهجرية

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، مذكرة إدارية تحمل رقم 20/2024، تنصّ على الإقفال بمناسبة رأس السنة الهجرية.



وجاء في نص المذكّرة: "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الّذي يحدّد الأعياد والمناسبات الرّسميّة، تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 8/7/2024.