الجميل إلتقى البستاني... ودعوة للمشاركة في التحضير لرؤية إقتصادية للحكومة الجديدة

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بكفيا رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني، وشارك في اللقاء النائب الياس حنكش.



ولفت البستاني بعد اللقاء الى ان الزيارة تهدف الى وضع الجميل في صورة نشاط لجنة الاقتصاد والخلوة التي عقدتها في دير القمر في 21 من الحالي، مشيرًا الى انها تأتي في إطار التحضير لرؤية اقتصادية تواكب البيان الوزاري للحكومة الجديدة وان اولويتها تتركز على الطاقة والاتصالات.



وقال البستاني انه تمت خلال اللقاء مناقشة مواضيع مالية لاسيما ان المال والمصارف هما محرك الاقتصاد، مشيرًا الى ترقب رؤية الحكومة في هذا الإطار، معلنًا انه طلب انضمام حزب الكتائب الى اللجنة وهو امر لاقى تجاوبًا من النائب الجميل.