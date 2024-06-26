مصالحة بين المرتضى والقوّاس عرّابها برّي..

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أهمية التفاهم والتنسيق وتجاوز الخلافات بين وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى والرئيسة المكلّفة للمعهد الوطني العالي للموسيقى هبة القوّاس، لتحقيق المصلحة العامة والارتقاء بالثقافة والفنون في بلد الثقافة لبنان.



وذلك خلال لقاء مصالحة جمع المرتضى بالقوّاس في عين التينة، وقد لاقى كلام برّي قبولا لدى الطرفين بعد خلاف بينهما.