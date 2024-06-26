مياه لبنان الجنوبي: انخفاض التغذية من محطة حارة صيدا بسبب عطل يتم إصلاحه

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الى "مشتركيها المستفيدين من محطة حارة صيدا الكبرى بانخفاض التغذية بالمياه بسبب عطل في المضخة تعمل فرق الصيانة على انجازه في أسرع وقت".



وقالت: "سيتم اعتماد جدول توزيع مؤقت، لتأمين وصول المياه الى المشتركين الى حين الانتهاء من اعمال الصيانة".