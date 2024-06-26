الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف حي المشاع في النبطية

استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة العاشرة من مساء اليوم حي المشاع في مدينة النبطية بصاروخين من نوع جو ارض، أدت لوقوع 5 إصابات بين طفيفة ومستقرة، والأضرار مادية.