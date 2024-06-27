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بوحبيب أجرى في بروكسل مباحثات مع مسؤولين في الإتحاد الأوروبي

أخبار لبنان
2024-06-27 | 02:40
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بوحبيب أجرى في بروكسل مباحثات مع مسؤولين في الإتحاد الأوروبي
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بوحبيب أجرى في بروكسل مباحثات مع مسؤولين في الإتحاد الأوروبي

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في بروكسل، مباحثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، في إطار جولة تأتي في سياق متابعة مساعي لبنان لخفض التصعيد وتجنّب حرب واسعة في الجنوب تنذر بحرب إقليمية مفتوحة.

وقد دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامن جوزيب بوريل الوزير بوحبيب إلى غداء عمل تم خلاله التطرق إلى الوضع في لبنان والمنطقة والنظر في إمكان قيام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تخفيف التصعيد والتوتر في جنوب لبنان. 

واستتبع ذلك لقاء عقده وزير الخارجية في مقر الاتحاد الأوروبي مع سفراء الاتحاد للدول الـ ٢٧ في اللجنة السياسية والامنية، وتم التداول في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وسبل دعم لبنان والجيش كما والمبادرات الدبلوماسية القائمة ضمن إطار الحلّ السياسي وخفض التصعيد.

وتحضيرًا لاجتماعات يوم غد على مستوى القادة الأوروبيين، تداول الوزير مع المستشارة الدبلوماسية لرئيس الاتحاد الأوروبي ماغدالينا غرونو في المخرجات المرتقبة ومواقف الاتحاد الاوروبي تجاه الوضع في كلّ من الشرق الأوسط وأوكرانيا.

واختتم الوزير بوحبيب زياراته بلقاء المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية غيرت يان كوبمان قبيل زيارته المرتقبة الى لبنان مطلع الشهر المقبل للتباحث في قضايا التنمية والاقتصاد.

أخبار لبنان

بوحبيب

بروكسل

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