الجميّل التقى بارولين: من دون سيادة وقرار حر لن يحافَظ على موقع لبنان المميّز

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.



وعرضا عددًا من الملفات، سيما موضوع الشغور الرئاسيّ والحرب في الجنوب وانعكاسها على لبنان.



وشرح رئيس الكتائب للموفد البابويّ وجهة نظر الحزب من الوضع الراهن.



وأكّد حرص الكتائب على انتخاب رئيس يكون قادرًا على التواصل مع المكوّنات جميعها.



وعرض حقيقة التعطيل الحاصل على صعيد كل المؤسسات الدستورية "نتيجة تعنّت "حزب الله" وفريقه والهيمنة على القرارات الكبرى في لبنان".



وشدّد على أنّ قضية الكتائب كانت ولا تزال الحفاظ على سيادة لبنان وتمكين قراره الحرّ، وأن هذين العنوانين سيبقيان محور كل الاستحقاقات الأخرى والتي من دونها لا يمكن الحفاظ على موقع لبنان المميّز في هذا الشرق، متمنياً على الفاتيكان لعب دور إيجابي في هذا السياق.