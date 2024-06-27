تجدد: الممانعة تغامر بلبنان ونرفص خيار الحرب

ندّدت كتلة تجدد، في ظل ارتفاع خطر تعرض لبنان للحرب وباسم أغلبية وازنة من اللبنانيين، هذا الخيار ووصفته بالمدمر.



وذكّرت، بعد اجتماعها، في سن الفيل، في بيان، أنّ ذلك كلف لبنان في السابق، أثمانًا باهظة من دم أبنائه وجنى عمرهم.



وطالبت الحكومة بأن تثبت ولو لمرة، أنها تمتلك قرارها المستقل، الكفيل بتجنيب اللبنانيين ما ينتظرهم، إذا ما اندلعت الحرب.



وتوجّهت الكتلة إلى فريق الممانعة الذي يغامر بلبنان، سائلة عن جدوى الاستمرار بادعاء مساندة غزة، "فيما غزة دمرت على يد الاحتلال الإسرائيليّ، وأهلها تعرضوا لمجزرة حقيقية".



وقالت الكتلة: "دفع لبنان ثمنًا غاليًا من دم أبنائه واقتصاده، وهذا ما لا يرضاه أي لبناني مخلص لوطنه."



وندّدت تحويل الدولة اللبنانية الى أسيرة لدى مشروع الممانعة وأن يكون لبنان مادة تفاوض على طاولة المساومة الإقليمية والدولية.



ودعت المجتمع الدوليّ بمساعدة اللبنانيين على استعادة دولتهم السيدة والمستقلة، والعودة إلى كنف الشرعيتين العربية والدولية، وهذا يتطلب تطبيق القرار 1701 والقرارات ذات الصلة، كما يفترض إطلاق الاستحقاق الرئاسيّ المحتجز لدى "حزب الله" وحلفائه، "كي ينتخب رئيس الجمهورية وتتشكل حكومة إنقاذ وإصلاح سياسيّ واقتصاديّ".



وأدانت الكتلة حملات تخوين وتحريض واتهام بالعمالة، هي الوجه الحقيقي لتكفير الرأي الآخر.

كما أدانت الحملة التي استهدفت بكركي، التي نظمت لقاء وطنيًا شبه جامع، ووجه ببعض المواقف المتوترة، التي تعكس مأزق مشروع فائض القوة.



وأسفت عن المواقف التي أطلقها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، واعتبرت أن الأحكام التي تضمنتها تلك المواقف، تمثل النقيض لجوهر لبنان وهويته، المرتكزة على الحرية والتعدد والازدهار وثقافة الحياة، والأخطر أنها توحي وكأن من قالها يساهم بشرخ عميق بين اللبنانيين،بلغة تؤدي الى الانقسام وإثارة النزعات التقسيمية.