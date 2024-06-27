السفير الروسيّ لدى لبنان: لم نصدر بيانًا جديدًا ندعو فيه الرعايا إلى مغادرة لبنان وهذه نسخة قديمة

أكّد السفير الروسيّ لدى لبنان الكسندر روداكوف عدم إصدار بيان جديد يدعو فيه الرعايا إلى مغادرة لبنان.



وشدّد على أنّها نسخة قديمة موجودة من السنة الماضية وما زالت مستمرة حتى اليوم.



وقال: "نقول لمواطنينا أن لا يأتوا إلى لبنان قبل هدوء الساحة الجنوبية، وإلى الرعايا الموجدين تركنا لهم الخيار بالبقاء أو المغادرة."