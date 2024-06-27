حسام زكي التقى محمد رعد: لم أنقل أي رسالة من أي طرف لـ"حزب الله"

عقد لقاء لافت اليوم بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، باعتبار أن الجامعة العربية كانت قد صنفت في العام ٢٠١٦ حزب الله كمنظمة "إرهابية"، وقد أعاد هذا اللقاء سبل التواصل بين الجانبين.



وقد تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الجنوب، وإلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.



وأكد زكي ألا علاقة لتحركه بحركة الموفدين الأجانب، وأنه لم ينقل أي رسالة من أي طرف لـ"حزب الله".