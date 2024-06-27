لجنة الشؤون الخارجية استقبلت السفير الفرنسي... وماغرو أكد أهمية خفض التصعيد

استقبلت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وكان نقاش في الوضع الجنوبي.



وأكد السفير الفرنسي أهمية خفض التصعيد وضرورة تطبيق القرار ١٧٠١، مشددا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن كي يكون لبنان حاضرا على أي طاولة تفاوض.