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لجنة الشؤون الخارجية استقبلت السفير الفرنسي... وماغرو أكد أهمية خفض التصعيد
أخبار لبنان
2024-06-27 | 06:32
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لجنة الشؤون الخارجية استقبلت السفير الفرنسي... وماغرو أكد أهمية خفض التصعيد
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لجنة الشؤون الخارجية استقبلت السفير الفرنسي... وماغرو أكد أهمية خفض التصعيد
استقبلت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وكان نقاش في الوضع الجنوبي.
وأكد السفير الفرنسي أهمية خفض التصعيد وضرورة تطبيق القرار ١٧٠١، مشددا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن كي يكون لبنان حاضرا على أي طاولة تفاوض.
أخبار لبنان
لجنة الشؤون الخارجية
السفير الفرنسي
هيرفيه ماغرو
القرار ١٧٠١
رئيس للجمهورية
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