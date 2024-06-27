سلسلة لقاءات لميقاتي واجتماع وزاريّ للبحث في الخطوات المتعلقة بالجنوب

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالًا من وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج، للبحث في العلاقات اللبنانية- النمساوية والوضع في جنوب لبنان والمنطقة والاتصالات الدولية الهادفة الى وقف الاعتداءات الاسرائيلية.وترأس رئيس الحكومة اجتماعًا وزاريًا، للبحث في الخطوات التي تقوم بها الحكومة لدعم الاهالي في الجنوب بسبب العدوان الاسرائيليّ المستمر، اضافة الى تقييم ما نُفّذ حتى الان واقتراح خطوات اضافية لمواكبة اي طارئ في حال حصوله.