كركي أصدر مذكّرة لتعديل تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول

أصدر المدير العام للضمان الإجتماعي محمد كركي مذكّرة إعلاميّة قضى بموجبها تعديل تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول APHERESIS-LDL لتصبح 76 075 000 (فقط ستة وسبعون مليونًا وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية ل.ل.( عن كل جلسة، بعدما كانت 4200000.ل.ل.كذلك، عُدّل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 1 253 000 ل.ل. فقط مليون ومئتان وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة.وأكّد كركي أنه مستمر في إتخاذ القرارات والخطوات اللازمة لتحسين التغطية الصحّية للمضمونين والحفاظ على حياتهم ضمن الإمكانيات المالية المتوفّرة.