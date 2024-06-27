بلال عبدالله من دار الفتوى: مصرون على أن نكون صلة وصل مع كل الأطراف السياسية

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إصرار "اللقاء الديمقراطي" على أن يكون صلة وصل مع كل الأطراف السياسية.



كلام عبدالله جاء بعد لقائه والنائب فيصل الصايغ، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.



وبعد اللقاء، قال النائب عبدالله: "وضعنا المفتي دريان بالمسعى الذي قمنا وسنستمر به حول موضوع الرئاسة، بتوجيه من رئيس الحزب تيمور جنبلاط". وأضاف: "أضأنا في اللقاء على بعض الليونة التي بدأنا نلمسها بخصوص هذا الموضوع، وإن كانت غير كافية لإنجاز هذا الاستحقاق، ولكن هناك إصرار منا كلقاء ديمقراطي على أن نكون صلة وصل مع كل الأطراف السياسية".



وسئل: هناك من يقول إنَّ المبادرة التي تقومون بها كلقاء ديمقراطي قد فشلت، فما صحة هذا الأمر؟، فأجاب: "لا أعتقد أنَّ شيئا قد فشل حتى الآن كما قلت، خرقنا الجدار العالي بهذا الاتجاه أو ذاك، ووصلنا إلى مكان نستطيع فيه المواءمة بين الدعوة لجلسات مجلس النواب، والتشاور، والتزامن بينها. ربما تكون بعض النقاط الخلافية لم تذلل بعد، كترؤس الحوار، ونحن موقفنا واضح، وهو أن الرئيس نبيه بري يترأس التشاور أو الحوار إذا صح التعبير، إن لجهة موضوع الحفاظ على استمرارية الجلسة، أو لجهة ضمانات عدم تطيير النصاب، وأعتقد أنَّ هذه المسائل سنستمر بها".



وعما اذا كان مسعى "اللقاء الديمقراطي" يتكامل مع مساعي اللجنة الخماسية، أوضح عبدالله أن مسعى اللقاء يتكامل مع مسعى تكتل الاعتدال، الذي بدأ قبل هذا المسعى مع اللجنة الخماسية"، قائلا: "نأمل أن يكون للجنة الخماسية دور أساسي، وكل العوامل الخارجية تضغط باتجاه المساعدة لتذليل بعض العقبات التي ما زالت قائمة. لن نفقد الأمل، فهذا تاريخنا كحزب تقدمي اشتراكي، هذا تاريخ كمال جنبلاط، تاريخ وليد جنبلاط، دائمًا في المفاصل الصعبة والظروف الصعبة نحن نهجم إذا صح التعبير، ونقفز باتجاه حماية البلد، والمصلحة الوطنية".



واستقبل المفتي دريان رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير الذي بحث معه في الشؤون الاقتصادية والأوضاع العامة في البلاد. واستقبل المفتي دريان رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير الذي بحث معه في الشؤون الاقتصادية والأوضاع العامة في البلاد.